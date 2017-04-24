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Глава дипломатии ЕС возлагает «надежды поколения» на Макрона

Политика

Макрон немного опережает Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции

Париж, 24 апреля 2017, 00:53 — REGNUM  Еще один европейский политик высказался в поддержку экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона, баллотирующегося на пост президента Франции. Так, глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини прокомментировала в своем Twitter выход французского политика во второй тур президентских выборов.

«Это надежда нашего поколения», — считает Могерини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным МВД Франции, которое отвечает за организацию выборов и подведение итогов голосования, основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон вырывается вперед на президентских выборах во Франции.

Согласно подсчетам около 80% голосов, Макрон получает 23,40%, а лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22,64%.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Эммануэля Макрона с выходом во второй тур президентских выборов во Франции и пожелал ему удачи.

Также министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что будет рад победе Макрона во втором туре президентских выборов. Более того, немецкий политик уверен, что во втором туре Макрон поставит на место правых популистов и антиевропейцев, а сам Габриэль «лично сделает всё, чтобы поддержать его».

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