КНР и Иран заключили договор о реконструкции реактора на тяжелой воде

Пекин, , 00:47 — REGNUM Китай и Иран подписали 23 апреля в Вене первый коммерческий контракт по реконструкции реактора на тяжелой в воде, расположенного в иранском городе Арака, сообщает агентство «Синьхуа».

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, Иран дал согласие на реконструкцию реактора в целях минимизации производства плутония и избежания производства оружейного плутония.

Реконструкция реактора на тяжелой воде в Араке является ключевым аспектом Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был принят в Вене в июле 2015 года между странами «группы шести», состоящей из Британии, Китая, Франции, России, США и Германии.

Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи сообщил агентству «Синьхуа», что подписание контракта является важным событием для Ирана, имеющего хороший опыт сотрудничества с Китаем. Он заявил, что китайско-иранское сотрудничество является примером для всех, которому стоит поучиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что седьмая Совместная встреча комиссии Ирана и «группы шести» пройдет 25 апреля в Вене. При этом, китайская сторона надеется, что противоречия вокруг иранской ядерной программы удастся разрешить путем переговоров и консультаций.

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