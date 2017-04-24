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Российские военные выполнят наблюдательные полеты над Словенией и Хорватией

Политика

Это будут 12-й и 13-й наблюдательные полеты РФ в 2017 году

Москва, 24 апреля 2017, 00:44 — REGNUM  

Наблюдательный полет над территориями Словении и Хорватии проведут российские военные эксперты с 24 по 29 апреля. Об этом сегодня, 24 апреля, информирует пресс-служба министерства обороны России со ссылкой на сообщение начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полеты над территориями обеих стран будут проходить последовательно со словенского аэропорта «открытого неба» Любляна и хорватского — Загреб. Общая дальность полета над Словенией составит 500 километров, над Хорватией — 1300.

Согласно установленным Договором по открытому небу правилам, экспертов из РФ на борту российского самолета наблюдения Ан-30Б будут сопровождать специалисты из Словении и Хорватии, которые будут контролировать установленный порядок применения аппаратуры и прочих предусмотренных договором положений.

Это уже 12-й и 13-й наблюдательные полеты российской стороны в текущем году.

Напомним, Российская Федерация ратифицировала международный Договор по открытому небу в 2001 году. Соглашение направлено на укрепление доверия между странами посредством взаимного контроля за военной деятельностью стран-участниц.

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