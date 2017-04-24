Макрон вырывается вперед — Reuters

Париж, , 00:32 — REGNUM Во Франции подсчитали 80% голосов на выборах президента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел Франции. По-прежнему лидируют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, разрыв между кандидатами невелик.

Согласно предварительным данным голосования, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон набирает 23,11% голосов. Вслед за ним идет Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», с результатом в 23,08%.

Экс-премьер Франсуа Фийон, баллотировавшийся от партии «Республиканцы», набирает 19,81% голосов. Далее — Жан-Люк Меланшон от движения «Непокорившаяся Франция», с 18,62% голосов.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Эммануэля Макрона с выходом во второй тур президентских выборов во Франции. В Twitter секретарь ЕК Маргаритис Схинас написал, что Юнкер поздравил Макрона с выходом во второй тур и пожелал ему удачи в дальнейшем.

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