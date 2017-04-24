Владимир Путин в Петербурге обсудит совершенствование борьбы с коррупцией

Санкт-Петербург, , 00:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 24 апреля, примет участие в очередном заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ. Мероприятие традиционно пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где до 1917 года заседал первый в России парламент, и будет приурочено ко Дню российского парламентаризма.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, основными темами заседания станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях, а также основные направления совершенствования законодательства в сфере государственной региональной политики.

В Таврическом дворце президент обсудит эти темы вместе с сопредседателями Совета законодателей — председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

После этого Владимир Путин приедет на заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО) в штаб-квартире организации в центре Петербурга. Президент России возглавляет попечительский совет РГО.

«На заседании будут подведены итоги деятельности организации за 2016 год, а также анонсированы наиболее яркие проекты 2017 года. В ходе мероприятия будут представлены новые члены попечительского совета, состоится церемония вручения медалей РГО», — отметили в Кремле.

Как ожидается, в мероприятии вместе с президентом страны примут участие члены попечительского, управляющего и медиа-совета Русского географического общества, а также ведущие ученые.