Ле Пен по-прежнему возглавляет президентскую гонку во Франции

Париж, , 23:52 — REGNUM

Лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен по-прежнему лидирует в гонке за кресло президента Франции. Об этом свидетельствуют данные МВД страны, опубликованные на сайте ведомства.

По последней информации, после обработки 64% бюллетеней, возглавляет гонку Марин Ле Пен проголосовало, у которой 23,62% голосов избирателей.

За лидером «Национального фронта» следует бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон. Замыкает тройку бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.