Выборы во Франции: Фийон призвал голосовать против Марин Ле Пен
Иного выбора у граждан Франции нет
Париж, 23 апреля 2017, 23:27 — REGNUM
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, потерпевший поражение в первом туре президентских выборов во Франции, призвал голосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, сообщает BFMTV.
Занявший третье место в первом туре президентской гонке заявил, что необходимо выбрать то, что лучше для страны.
«Национальный фронт» имеет историю, которые известна жестокостью и нетерпимостью. Я вас уверяю, что экстремизм может принести только несчастье и раскол Франции», — отметил он.
«Таким образом, нет иного выбора, кроме как голосовать против крайне правых, поэтому я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — подчеркнул кандидат от партии «Республиканцы».
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