Ереван выразил соболезнования в связи с гибелью российского военнослужащего

Ереван, , 23:09 — REGNUM Министр обороны Армении Виген Саркисян сегодня, 23 апреля, направил телеграмму соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью военнослужащего 102-ой российской военной базы, расквартированной в армянском городе Гюмри, контрактника Дмитрия Ялпаева.

«Выражаю самое искреннее сочувствие Вам, командованию Южного военного округа, 102-ой российской военной базы, а также родным и близким покойного.

Скорбя вместе с Вами, заверяю, что правительство РА предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Гюмри на Курской площади было обнаружено тело военнослужащего российской военной базы Дмитрия Сергеевича Ялпаева 1996 года рождения. На теле убитого в области шеи была обнаружена колото-резаная рана.

Генпрокуратура Армении сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА. По подозрению в совершении убийства задержан один человек. Ведется следствие для выяснения подробностей происшествия.

Следственный комитет Армении в свою очередь заявил, что подозреваемый в убийстве российского военнослужащего имеет проблемы с психическим здоровьем.

«Во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья, с целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза.

В марте было получено заключение, в котором указывалось, что у мужчины выявлено несколько психических отклонений. В связи с этим его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Приказом министра обороны его демобилизовали», — говорилось в сообщении ведомства.

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