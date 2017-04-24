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Выборы во Франции: На улицах Нанта идут акции протеста

Политика

Протестующие пытались направиться к префектуре

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

Париж, 23 апреля 2017, 23:03 — REGNUM  

После объявления результатов первого тура выборов президента Франции, которые возглавили бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, на улицы Нанта вышли протестующие, сообщает France Bleu Loire Océan в своем Twitter.

По данным издания, протестующие пытаются прийти к префектуре города. Слышны крики: «Ни Макрон, ни Ле Пен».

В городе поджигаются мусорные баки. На предоставленных фотографиях можно увидеть перевернутые баки.

Напомним, 23 апреля во Франции проходит первый тур выборов. По последним данным, предоставленным МВД страны, гонку возглавили Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.

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