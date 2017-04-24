Фийон признал поражение на президентских выборах во Франции

Париж, , 22:51 — REGNUM Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон признал поражение в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом, как передает Reuters, заявил политик во время выступления перед своими сторонниками в Париже.

Фийон также сообщил, что во время второго тура президентских выборов намерен голосовать за экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

«Франсуа Фийон, который не смог претендовать на победу в первом туре голосования, призвал своих избирателей поддержать Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По предварительным данным exit poll, во второй тур голосования проходят двое кандидатов — основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен.

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