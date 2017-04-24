Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
Вторым идет Макрон
Париж, 23 апреля 2017, 22:49 — REGNUM
Лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен возглавляет президентскую гонку во Франции, заявили в МВД страны после подсчета 30% голосов избирателей.
За Ле Пен (24,78%) идет бывший министр экономики страны и основателя движения «Вперед» Эммануэля Макрона, у которого на данный момент 21,75%.
В свою очередь, экс-премьер-министр страны Франсуа Фийон набрал 19,65%, тогда как Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон занимает четвертое место с 17,96%.
Напомним, 23 апреля прошел первый тур выборов президента Франции. Успех Ле Пен и Макрона стал причиной акций протестов во французской столице.
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