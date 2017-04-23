Ле Пен: Первый этап пути к Елисейскому дворцу пройден
«Это исторический результат»
Париж, 23 апреля 2017, 22:40 — REGNUM
Лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен заявила, что первый этап, который должен привести граждан Франции к власти, пройден, сообщает BFMTV в своем Twitter.
«Первый этап, который должен привести французов в Елисейский дворец пройден», — отметила Ле Пен.
«Это исторический результат», — добавила она.
Напомним, 23 апреля завершился первый тур выборов президента Франции, на данный момент в гонке лидируют бывший министр экономики Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
Успех этих кандидатов стал причиной выхода на акции протеста активистов-антифашистов, выступающих против их победы.
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