Антифашистские группы Франции вышли на протесты против Ле Пен

Париж, , 22:29 — REGNUM

Группы активистов-антифашистов вышли на акции протеста против победы лидера правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, сообщает FranceNew24 в своем Twitter.

Напомним, 23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. В них участвуют бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший главы министерства экономики Эммуаэль Макрон и другие.

Гонку за кресло главы Елисейского дворца возглавляет, по последним данным, Эммуаэль Макрон.