Антифашистские группы Франции вышли на протесты против Ле Пен
Макрон и Ле Пен возглавили гонку
Париж, 23 апреля 2017, 22:29 — REGNUM
Группы активистов-антифашистов вышли на акции протеста против победы лидера правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, сообщает FranceNew24 в своем Twitter.
Напомним, 23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. В них участвуют бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший главы министерства экономики Эммуаэль Макрон и другие.
Гонку за кресло главы Елисейского дворца возглавляет, по последним данным, Эммуаэль Макрон.
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