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Макрон вряд ли станет президентом, объединившим Францию — сенатор

Политика

Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Москва, 23 апреля 2017, 22:25 — REGNUM  Очевидно, что у экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона больше шансов на победу на выборах президента Франции, чем у и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Очевидно, что во втором туре у Макрона больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Уже сейчас многие проигравшие кандидаты призывают своих сторонников голосовать именно за него», — констатировал сенатор.

Выборы во Франции, продемонстрировавшие крайний разброс мнений электората, в целом показали, что во многих странах запада набирает силу тенденция, которую можно охарактеризовать как атомизация общества, отмечает парламентарий, уточнив, что речь идет о существенном ослаблении социальных, культурных и других интеграторов. «На мой взгляд, еще рано утверждать, что эта тенденция окончательно утвердилась, придя на смену глобализации, но не замечать ее уже нельзя», — сказал он.

«Макрон вряд ли станет тем президентом, который объединит Францию. Увы, время таких исполинских фигур, как генерал Шарль де Голь, похоже, прошло на западе безвозвратно», — отметил Клинцевич.

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. По данным после подсчета 3,76 млн голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%. Второе место занимает основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 21,43% голосов. Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон расположился на третьей позиции (20,5%).

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