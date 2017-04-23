МВД Франции: Ле Пен лидирует на выборах президента Франции

Париж, , 21:59 — REGNUM Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны.

По данным после подсчета 3,76 млн голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%.

Второе место пока занимает основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 21,43% голосов. Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон расположился на третьей позиции (20,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов.

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