Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля
Париж, 23 апреля 2017, 21:39 — REGNUM Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Такие данные exit poll приводит телерадиокомпания ВВС.
«По сведениям различным служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен — около 22%», — говорится в сообщении.
На третьем месте, по предварительным результатам первого тура голосования, находятся кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон (19% голосов) и выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (19% голосов).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. Ожидается, что второй тур голосования состоится 7 мая.
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