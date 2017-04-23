Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур

Париж, , 21:39 — REGNUM Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Такие данные exit poll приводит телерадиокомпания ВВС.

«По сведениям различным служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен — около 22%», — говорится в сообщении.

На третьем месте, по предварительным результатам первого тура голосования, находятся кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон (19% голосов) и выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (19% голосов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. Ожидается, что второй тур голосования состоится 7 мая.

Читайте также: Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции

Читайте также: Президентские выборы стартовали во Франции