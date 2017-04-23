Юрий Баранчик, , 20:24 — REGNUM

Я, конечно, понимаю, что указывать белорусскому Министерству информации на очередные антизаконные призывы белорусской прозападной оппозиции дело абсолютно гнилое, поскольку ни по одному приведенному ранее факту разжигания и так далее со стороны прозападной оппозиции, так лелеемой Владимиром Макеем (глава МИД РБ), Павлом Якубовичем (главный редактор «Советской Белоруссии», газета администрации президента Беларуси) и Лилией Ананич (министр информации республики), ни одного решения так и не было принято. Поэтому в дело вынуждены были в марте вмешаться силовики под руководством Лукашенко.

Тем не менее, для истории, чтобы формировать фактологическую базу, а также для того, чтобы потом никто не говорил, что они, мол, не знали, приведу еще один факт именно публичных призывов со стороны белорусской прозападной оппозиции взяться за оружие для свержения белорусской власти.

Так, 22 апреля на телеканале «Белсат» (является структурным подразделением польского телевидения, финансируется МИД Польши) вышла передача «Форум» под провокационным названием «Хватит ли у России денег, чтобы оккупировать Беларусь и воевала бы наша армия с российской?» (постоянный адрес).

Во-первых, непонятно о какой «нашей армии» говорит польский телеканал — или белорусская армия уже является частью польской? Я уже не говорю про то, что угроза якобы российского вторжения в республику является уже второй год фирменным польским пропагандистским продуктом, который пытается поссорить братские народы и заложить элементы вражды и недоверия. То, что этот продукт с удовольствием использует белорусская оппозиция — не удивительно: кто кормит девушку, тот ее и танцует.

Удивительно, что его пытаются встроить в свои схемы некоторые белорусские государственные СМИ, пропагандисты и политики, тот же депутат Марзалюк, который раньше был другом БНФ, а потом успел грамотно перекраситься, подмазаться (создать музей Лукашенко в Могилевском университете) и периодически крошит бублик на белорусско-российские отношения, обвиняя Россию во всех внутренних бедах республики. Достаточно его намёков на то, что за протестными выступлениями тунеядцев в феврале-марте этого года стояла Москва.

Во-вторых, названная передача распространяется сайтами, зарегистрированными в белорусской доменной зоне и, в отличие от польского телеканала, подпадающими под белорусское законодательство: например, — сайт udf. by.

Что же говорилось в передаче? На 40−42 минутах одним из приглашенных, блогером Вадимом Карцевым говорится следующее: «Мы тут разобрались вместе, кто виноват. И логично встает вопрос, что делать. Я хочу сейчас обратиться к зрителям вне этой студии, к простым парням и девушкам, которые просмотрев эту передачу, почувствуют определенную тревогу — что делать? Я вам посоветую несколько пунктов, которые пригодятся, однозначно, в любом случае. Первое — с понедельника займитесь физухой. Второе — научитесь стрелять. В Вильнюсе, в украинских городах сегодня это доступно. Немного платите — стреляете с настоящего оружия. Сегодня на Украине снайперские курсы стоят 50 долларов. Луки, ножи, топоры и «другой хозяйственный инструмент» — должен быть в каждом доме. Схроны и припасы. Это пусть будет. Навыки выживания в лесу. Обязательно. И тактика боя. В интернете это все есть».

Вот так. Не больше, не меньше. Снайперские курсы, извините, это не лазертаг или страйкбол. Лук — это не «хозяйственный инструмент». Он может быть и с боевой поражающей (разрывной) частью. Схрон в лесу — это не пионерская «Зарница», а из террористической практики войны. Для чего гражданским лицам, а, особенно, «парням и девушкам», которые должны заниматься учебой, построением здоровой семьи, воспитанием детей и так далее, изучать тактику боя? Пусть кто-то скажет, что здесь нет призывов к тому, что делать — учиться стрелять, делать схроны, учиться выживанию в лесу, создавать запасы холодного оружия, учиться тактике боя.

На этом фоне аналитические рассуждения находящихся в застенках минского СИЗО авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина по поводу угрозы минского Майдана (еще за полгода до мартовской попытки госпереворота), о деятельности прозападной колонны во власти, об угрозе разворота ею республики на Запад, о проблеме роста агрессивного национализма на почве русофобии — все то, что подтвердилось дальнейшими реальными событиями в республике, чуть не приведшими к государственному перевороту — разве могут они быть предметом разбирательств по статье 130 УК РБ? — Вопрос риторический. Если руководствоваться логикой следствия, то тогда вообще всех публицистов и экспертов, пишущих на горячие общественно-политические темы, надо закрывать. Видимо, у белорусских следователей свое — «Рассуждаю, следовательно, призываю», а не декартовское «Cogito, ergo, sum».

Поэтому в контексте сказанного выше, будет интересно, обратит ли внимание министр информации Беларуси Лилия Ананич на очередные публичные призывы прозападной оппозиции и польских средств массовой информации взяться за оружие или же своим молчанием поддержит эти их требования, тем самым закладывая мину под монополию власти на применение насилия.

Будет интересно, сделает ли МИД РБ по поводу передачи польского телеканала, финансируемого МИД Польши, соответствующую ноту Варшаве и вызовет ли посла Польши в МИД республики аналогично тому, как это было сделано в декабре 2016 года в отношении посольства России? Или же г-н Макей и в этом случае сделает вид, что так и должно быть. Что неоднократные публичные призывы к гражданам Беларуси взяться за оружие со стороны гостей официального польского телевидения (а так как эти фрагменты не были вырезаны при подготовке передачи, то и со стороны самого польского телеканала) — это нормальная практика двусторонних отношений.

Будет интересно, пропесочит ли г-н Якубович под одним из своих псевдонимов своих польских партнеров и коллег, или же лукаво промолчит, сделав вид, что не заметил (а то так дышал, так дышал в декабре)?

Но дело ведь в том, что любое молчание по поводу таких заявлений со стороны польского телевидения и их гостей — это, по сути, поддержка таких заявлений. Именно так было на Украине, когда идеологическая вертикаль Януковича не реагировала на русофобскую пропаганду в электронных и печатных СМИ и предоставляла всевозможные публичные трибуны для высказываний Тягнибоку, Ярошу, Пашинскому и так далее. Именно власти Украины потворствовали русофобам и надеялись, солидаризовавшись с ними, направить их на Россию, и получить очки на внутриполитическом пространстве и не потерять власть. А обернулось-то все наоборот.

Именно идеологическая вертикаль Украины по отмашке сверху не один год либо молчала, либо откровенно заигрывала с необандеровцами и неонацистами, которые от разговоров в СМИ про схроны, холодное оружие, подготовку в лесах и тактику боя потом реально приступили к конкретным действиям на площадях и улицах Киева, Одессы, Донецка, Луганска, Мариуполя, Харькова, других украинских городов и погрузили окраину Русского мира в кровь гражданской войны и межнациональной розни по языковому признаку, хаос государственного управления и уже реальный распад страны. Распадом страны и гибелью тысяч людей — вот чем заканчиваются разговоры о схронах в лесу, снайперских курсах и тактике боя.

Вот и посмотрим, кого поддерживает идеологическая вертикаль Макея — Якубовича — Ананич — Лукашенко, белорусский народ и государство, или прозападную оппозицию, призывающую взяться за оружие. Для любых же нормальных и вменяемых людей данный пример польской пропаганды служит еще одним доказательством того, кто несет реальную угрозу Белой Руси — Русский мир или же польско-западный. Молчание же белорусской идеологической вертикали Макея — Якубовича — Ананич по факту публичных призывов к гражданам Беларуси взяться за оружие — тоже будет говорить о многом.