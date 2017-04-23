Ярославское «Яблоко» рассмотрит вопрос о смене лидера

Ярославль, , 20:16 — REGNUM До конца апреля в Ярославле пройдет конференция регионального отделения «Яблока», на которой будет поднят вопрос о смене руководителя. Об этом ИА REGNUM сообщил бывший заместитель мэра Ярославля Олег Виноградов, претендующий на пост главы отделения.

«Я встречался с руководством партии, с председателем Эмилией Слабуновой, и мы обсуждали вопрос о серьезной модернизации отделения. Я намерен его возглавить», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Действующий лидер ярославских «яблочников» Владимир Зубков подтвердил ИА REGNUM информацию о проведении конференции регионального отделения на следующей неделе. По его словам, 21 апреля федеральное бюро партии приостановило полномочия руководящих органов областной ячейки и параллельно выдало партбилеты ряду сторонников Олега Виноградова.

«Последнее является нарушением устава партии, поскольку запрещен прием новых членов с момента поступления требования о проведении общего собрания или назначения собрания регионального отделения», — пояснил Владимир Зубков.

Олег Виноградов работал заместителем мэра Ярославля Евгения Урлашова, вице-губернатором Ярославской области, заседал в региональной думе. В 2013 году принимал участие в выборах в заксобрание от «Гражданской платформы», но был снят с кампании по решению суда. Владимир Зубков возглавляет ярославское «Яблоко» с декабря 2011 года. Является единственным представителем партии в муниципалитете Ярославля.

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