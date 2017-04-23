Порошенко: Виновные в подрыве автомобиля ОБСЕ должны быть наказаны
Киев, 23 Апреля 2017, 18:22 — REGNUM Виновные в подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должны быть наказаны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.
«Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны, — написал Порошенко. — Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ».
Глава государства также выразил свои соболезнования родным погибшего сотрудника СММ ОБСЕ и поручил украинским врачам, в случае необходимости, предоставить пострадавшим всю необходимую медпомощь.
Как ранее передавало ИА REGNUM, легковой автомобиль наблюдателей ОБСЕ подорвался на фугасе в окрестностях Луганска 23 апреля. В результате ЧП погиб один представитель миссии, еще двое получили ранения.
Сотрудники спецслужб Луганской Народной Республики (ЛНР) считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен террористический акт.
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