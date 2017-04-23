Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
18:11:02 МСК

Exit poll: Макрон лидирует на выборах президента Франции

Политика

23 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Эммануэль Макрон
Pablo Tupin-Noriega
Эммануэль Макрон

Париж, 23 апреля 2017, 17:59 — REGNUM  

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов по состоянию на 12:00 по парижскому времени (13:00 мск). Такие данные exit poll представляет бельгийский телеканал RTBF.

По предварительным данным, Макрон набирает 24% голосов, Ле Пен — 22%. Третье место занимает кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (20,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов. По всей стране в 8:00 (9:00 мск) открылись 66 500 избирательных участков для голосования.

Большинство избирательных участков закроются в 19:00 (20:00 мск). При этом французское законодательство допускает, что местные власти могут продлить работу избирательных участков ещё на один час, если того потребует необходимость.

Читайте также: Президентские выборы стартовали во Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
23.04.17
ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
23.04.17
«Сотни миллиардов вложены в предприятия, несущие смерть, голод, разорение»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
23.04.17
Федор Годунов-Чердынцев, Алексей Никитин«Жизнь Чернышевского». Первая серия
СаратовРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
23.04.17
Евгения Ким«Через 3-5 лет в Киргизии инакомыслящим не будет места»
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Пожары в многоэтажных зданиях Происшествия
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
ХабаровскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Происшествия
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
ДонецкДНР Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Что скрывает клоунская маска? Памяти Чарли Чаплина
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Евгения ПикусКак Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
НиццаФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Украина ввела водную блокаду ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
ДонецкДНР Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное