Плотницкий призвал ОБСЕ согласовывать маршруты передвижения в Донбассе

Луганск, , 17:19 — REGNUM Представителям ОБСЕ нужно согласовывать свои маршруты с силовыми структурами Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила глава ЛНР Игорь Плотницкий, комментируя подрыв специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

«Этой трагедии можно было бы избежать при условии согласования сотрудниками миссии своих маршрутов с нашими силовыми структурами, — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на сайте главы ЛНР. — Ведь человеческая жизнь — самая большая ценность, поэтому безопасностью людей нельзя пренебрегать».

Он также принес соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СММ ОБСЕ при подрыве машины на фугасе в Славяносербском районе ЛНР.

Как ранее передавало ИА REGNUM, легковой автомобиль наблюдателей ОБСЕ подорвался на фугасе в окрестностях Луганска 23 апреля. В результате происшествия погиб один представитель миссии, еще один получил ранение.

Спецслужбы МГБ ЛНР считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен террористический акт.

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