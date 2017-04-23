Памела Андерсон: Франция должна предоставить убежище Джулиану Ассанжу

Париж, , 15:47 — REGNUM

Американская актриса, член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) актриса Памела Андерсон заявила, что Франция должна предоставить политическое убежище основателя портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Такое заявление она сделала 23 апреля 2017 года в интервью изданию Journal de Dimanche.

Андерсон заявила, что считает клеветой обвинения в изнасиловании в адрес Ассанжа. «Термин изнасилование носит чисто клеветнический характер. Пока не доказано обратное, никаких обвинения в его адрес звучать не может. Это политический сговор», — сказала она.

Актриса считает, что Франция стала бы лучшим место для убежища Ассанжа.

«Джулиан назвал имена очень влиятельных людей, который не остановятся ни перед чем, чтобы дискредитировать его. Ему нужна защита, и Франция стала бы лучшим местом. Он ведь тоже беженец», — сказала Андерсон.

В интервью она также выразила поддержку кандидату в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция», крайне левому политику Жан-Люку Меланшону.

«Меланшон. Его видение, как мне кажется, отражает видение народа. Любой, кто любит животных и беспокоится о проблемах окружающей среды и беженцев, должен узнать себя в нем. Это глоток свежего воздуха», — сказала Андерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанжа находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он не может покинуть пределы дипломатической миссии, так как будет немедленно арестован, выдан властям Швеции, а те выдадут его США.