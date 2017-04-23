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Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»

Политика

Оппозиционные митинги в Венесуэле не утихают

Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)
Saravask
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

Каракас, 23 апреля 2017, 15:20 — REGNUM  «Марш тишины и молитвы» по Каракасу, организованный венесуэльской оппозицией, прошел в субботу, 22 апреля оказался действительно нешумным и малоконфликтным событием. Противники президента Николаса Мадуро заявили, что мероприятие имело целью исключительно «почтить память погибших в ходе волны протестов, не стихающих вот уже три недели».

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Во избежание провокаций и перерастания мирной акции в погромы, глава государства распорядился блокировать с помощью бронетехники и силовых подразделений подступы к улицам, по которым шли демонстранты.

Президентский дворец Мирафлорес, резиденции правительства страны и Министерства обороны обнесены колючей проволокой и охраняются военными, которые полностью контролируют также дорогу, ведущую из города в аэропорт и собственно весь комплекс зданий воздушной гавани столицы Венесуэлы.

Меры безопасности, предпринятые правительством и президентом, позволили одному из лидеров оппозиции, депутату Национальной Ассамблеи Фредди Геваре заявить, что «правительство уже побеждено. Если простые венесуэльцы продолжат стоять на своем, требуя от властей соблюдать демократические принципы, справедливость восторжествует».

Поддержавший коллегу глава венесуэльского парламента Хулио Борхес заявил в интервью испанскому изданию АВС, что «дух и энергия свободы сегодня уже выходят за рамки оппозиционных групп и распространяются на весь народ, наполняя его силой и решимостью». По мнению Борхеса, Мадуро пришла пора признать, что он «не может и не имеет право продолжать тормозить развитие Венесуэлы теми методами, которыми он это делает, потому что это означает убийство страны. Президенту пора стать ногами на землю и сделать по ней те шаги, которые он обязан сделать. Если он откажется — будет только хуже».

Глава Национальной Ассамблеи выразил уверенность, что «Мадуро, не желающий объявить выборы — проигравший президент. Мадуро, объявивший выборы, тоже их проиграет».

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