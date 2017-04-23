Асад: США и их сателлиты вмешиваются в дела Сирии в интересах террористов

Дамаск, , 13:53 — REGNUM Западные страны во главе с США вмешиваются во внутренние дела Сирии в интересах террористов. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил 23 апреля 2017 года, выступая на расширенном пленуме ЦК правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения (БААС).

Асад подчеркнул, что каждый раз, когда сирийская армия одерживает ту или иную победу над террористами, США и их сателлиты тут же вмешиваются в дела Сирии в интересах террористов.

«Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» был нанесён после того, как бандформирования понесли поражение в провинции Хама», — напомнил Асад.

Он также напомнил, что враждебные Сирии государства использовали в развязанной против неё войны религиозных фанатиков ваххабитов и фундаменталистов из организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Асад заявил, что у сирийской разведки есть данные о том, что Иордания готовится вторгнуться в южную часть Сирии по указке США.