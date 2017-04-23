Италия разочарована итогами встречи премьер-министра с президентом США

Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Первая встреча итальянского премьер-министра Паоло Джентилони и президента США Дональда Трампа состоялась 20 апреля в Белом Доме. Одним из главных вопросов на повестке дня для итальянской делегации был вопрос помощи со стороны США в стабилизации ситуации в Ливии.

«Без стабильной Ливии мы не сможем победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил Джентилони, — а также остановить поток мигрантов в Европу».

Дональд Трамп исключил вмешательство США в ливийский кризис, охладив пыл итальянского премьера-министра, который открыто просил его об этом.

«Я не вижу роли США в Ливии. Мы уже слишком заняты на других фронтах», — заявил Трамп, сообщает онлайн издание lavocedinewyork. То же издание сообщает, что итальянским журналистам не дали возможность задать вопросы, пресс-служба посольства выбрала заранее только два издания и два вопроса, которые должны были прозвучать на пресс-конференции. Кроме того, уже в конце конференции Трамп просто вынул наушник с переводом и совсем не слушал итальянского премьера, просто «дежурно улыбаясь».

Американский журналист спросил итальянского премьера, собирается ли его страна увеличить военные расходы до 2% от ВВП, как это должно быть в соответствии с обязательствами НАТО.

Трамп поблагодарил журналиста за вопрос, отметив, что ему очень интересна эта тема, поскольку он сам собирался спросить об этом главу итальянского правительства. Джентилони, как отмечают итальянские СМИ, не сказал ничего конкретного (цифры, даты в достижении цели), а лишь сказал об экономических трудностях и бюджетных ограничений в Италии.

La Repubblica так прокомментировала встречу Джентилони и Трампа: «Мало конкретики за рамками обычных любезностей. Итальянский премьер «привез домой» признание роли НАТО и Европейского Союза, но это не ново, это всего лишь новый Трамп, который в течении нескольких недель стал анти-Путиным, вновь открыл для себя Североатлантический союз и т.д.»

По вопросу внешней торговли США Трамп подчеркнул, что его единственным компасом является «взаимность», слово, которое он неоднократно повторил на пресс-конференции. Поэтому он хочет уменьшить дефицит торгового баланса. Но в отношениях с Италией, по его мнению, США не имеет дисбаланс, как, например, в торговле с Китаем и Германией.

Итальянскому премьеру не удалось вырвать обещания даже по иранскому досье, все европейцы обеспокоены «пересмотром» соглашения по ядерному оружию, которое запустил Трамп, ведь это снова может привести к восстановлению экономических санкций.

Следует отметить, что глава итальянского правительства возлагал большие надежды на встречу с Трампом. Утром 20 апреля Паоло Джентилони выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, где рассказал о том, о чем он намерен поговорить и попросить Трампа.

«В Ливии есть опасения, что другие силы будут использовать ее, чтобы разделить, но эта страна должна оставаться единой». Так Джентилони намекал на Египет и Россию, которые, по мнению итальянского премьера, должны были бы усердно работать ради единства Ливии и успеха итальянских усилий по стабилизации правительства Сараджа. Глава итальянского правительства также отметил, что в Сирии «нет военного решения, но только переговоры, Асад не может быть будущим этой страны, и Россия должна играть конструктивную роль».

«Изолировать Россию — не продуктивно, не только по отношению к этому правительству (Асада), но в целом, даже на историческом уровне», — подчеркнул дипломат в своем выступлении.

По словам премьера, 2017 года может стать годом победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Многосторонний подход Соединенных Штатов в Сирии и Ираке является эффективным в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в борьбе с терроризмом», — заявил Джентилони в Центре стратегических и международных исследований.

Итоги встречи между Трампом и Джентилони подводит la Repubblica: «Любезности были потрачены впустую, лишь риторика и восхваление дружбы между двумя странами, обычные пожелания успехов в следующем G7 в Таормине под председательством Италии».