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Израильская армия снова нанесла удар по позициям сирийских сил на Голанах

Политика

Предыдущий удар был нанесен 21 апреля

Дамаск, 23 апреля 2017, 10:07 — REGNUM  Израильская армия нанесла удар по лагерю сирийского народного ополчения в районе Голанских высот. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает AFP.

Сообщается, что израильские военные нанесли удар по лагерю иррегулярных частей сирийских правительственных сил, который расположен в провинции Кунейтра рядом с Голанскими высотами. В результате удара погибли по меньшей мере три человека, ещё двое получили ранения.

У сирийской стороны нет точной информации, как именно был нанесен удар — с помощь артиллерии или ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля израильская армия нанесла ракетный удар по позициям сирийских войск в районе населенного пункта Хан-Арнаб (провинция Кунейтра).

Ракетный удар был нанесен в тот момент, когда сирийские правительственные силы отражали атаку террористов на свои позиции. По предварительным данным, в результате ракетного удара никто не пострадал. Сирийской армии был нанесен материальный ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Голанских высот

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