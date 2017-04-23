Глава МИД Австралии ответила на угрозы со стороны КНДР
Агрессивная риторика нарастает
Канберра, 23 апреля 2017, 08:29 — REGNUM
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп ответила на агрссивное заявление МИД КНДР, в котором Пхеньян грозит Австралии ядерным ударом. Об этом сегодня, 23 апреля, пишет Sydney Morning Herald.
Бишоп заявила, что КНДР представляет реальную угрозу для своих соседей, а если эту страну не сдерживать — то и для более широкого региона, включая Австралию.
«Режиму КНДР следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на свой многострадальный народ», — заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выпустило агрессивное заявление в ответ на слова Бишоп о том, что Австралия осуждает ядерные и баллистические испытания в Северной Корее.
МИД КНДР пригрозил Австралии ядерным ударом в том случае, если эта страна не перестанет действовать по указке США и поддерживать американские провокации.
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