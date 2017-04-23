Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
08:34:48 МСК

Глава МИД Австралии ответила на угрозы со стороны КНДР

Политика

Агрессивная риторика нарастает

Канберра, 23 апреля 2017, 08:29 — REGNUM  

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп ответила на агрссивное заявление МИД КНДР, в котором Пхеньян грозит Австралии ядерным ударом. Об этом сегодня, 23 апреля, пишет Sydney Morning Herald.

Бишоп заявила, что КНДР представляет реальную угрозу для своих соседей, а если эту страну не сдерживать — то и для более широкого региона, включая Австралию.

«Режиму КНДР следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на свой многострадальный народ», — заявила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики выпустило агрессивное заявление в ответ на слова Бишоп о том, что Австралия осуждает ядерные и баллистические испытания в Северной Корее.

МИД КНДР пригрозил Австралии ядерным ударом в том случае, если эта страна не перестанет действовать по указке США и поддерживать американские провокации.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР грозит Австралии ядерным ударом за поддержку действий США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Административное здание горит в Санкт-Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Пожары в многоэтажных зданиях Происшествия
NB!
23.04.17
Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
23.04.17
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске погиб гражданин Узбекистана
ХабаровскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Происшествия
NB!
23.04.17
Отменяет ли война необходимость выживать?
ДонецкДНР Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Как Советский Союз помог Китаю перед войной
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
США и КНДР создали самую горячую точку. Градус риторики пугающе нарастает
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Клад Канарских островов
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
23.04.17
Религия антисоветизма: бездна злобы и невежества
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Евгения ПикусКак Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
НиццаФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
ДонецкДНР Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Меланья Трамп наградила поддерживающую Асада монахиню
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
Ползучий «ленинопад»: Судьба памятников Ленину в «колыбели демократии»
ЕкатеринбургРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
ещё главное