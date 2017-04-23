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Гуманитарное воссоединение: ДНР оказывает помощь жителям Донецкой области

Политика

Переселенцы получают крышу над головой

Флаг Донецкой Народной Республики
Флаг Донецкой Народной Республики

Донецк, 23 апреля 2017, 07:53 — REGNUM  На 22 апреля 2017 года в пунктах временного размещения аппарата Уполномоченного по правам человека ДНР проживает 1.355 вынужденных переселенцев из Украины, из них 276 несовершеннолетних детей. Всего с начала военных действий на Донбассе через такие пункты (гостиницы и общежития) прошло 5.095 человек, из них 201 — в этом году. После им были предоставлены более комфортные условия уже в жилищном фонде (ведомственные или арендованные квартиры, дома). Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Донецкой Народной республики.

Обращения от жителей территорий, временно подконтрольных Украине, с просьбой предоставить временное жилье продолжают поступать. В Республике делают все, чтобы помочь гражданам, уехавшим по тем или иным причинам с Украины в ДНР. Для этого аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой республике совместно с аппаратом омбудсмена создали жилой фонд, который насчитывает около 67 пунктов временного размещения, в которых уже проживают 3.005 человек, из которых 1.355 — переселенцы с Украины, а остальные — это внутренние переселенцы из городов и сел ДНР, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий. Кроме этого, 5.175 человек размещено в жилом фонде ДНР, в том числе 1.545 несовершеннолетних детей.

Следует сказать, что с начала военного конфликта на Донбассе в ДНР зарегистрировано 8.180 вынужденных переселенцев, в том числе 2.147 детей.

И это не единственная проблема, связанная с жителями неподконтрольных ДНР территорий Донецкой области, которую стараются решить местные власти. Так, в Центры социальной помощи и административных услуг, созданные руководством ДНР на контрольно-пропускных пунктах, продолжают поступать заявления на выплату единовременной помощи к 9 Мая. Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики №45 от 29 февраля 2017 года, всем непосредственным участникам боевых действий в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 г., проживающим на территориях Донбасса, временно подконтрольных Украине, выплачивается единовременная помощь в размере 5.000 руб. Эти шаги руководства республики направлены на реализацию Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

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