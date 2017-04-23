КНДР грозит Австралии ядерным ударом за поддержку действий США

Лондон, , 07:54 — REGNUM

Власти Корейской Народно-Демократической Республики пригрозили Австралии нанесением ядерного удара в том случае, если австралийские власти продолжат следовать политике США в отношении Северной Кореи. Об этом сегодня, 23 апреля, пишет британская The Guardian.

Ранее министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в ходе переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом заявила, что её страна осуждает ядерную программу Северной Кореи и поддерживает усилия США по сдерживанию КНДР.

В ответ на это МИД КНДР выпустил агрессивное заявление, в котором пригрозил Австралии ядерным ударом.

«Если Австралия будет следовать за американской политикой, которая направлена на изоляцию и подавление КНДР, это станет самоубийственным актом вступления в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», — сказано в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства.

Это далеко не первое агрессивное заявление властей КНДР за последние дни.

Так, 22 апреля центральная партийная газета КНДР «Нодон Синмун» выпустила статью, в которой сказано, в случае продолжения провокаций со стороны США, Пхеньян готов начать войну за воссоединение с Югом.

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