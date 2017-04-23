МИД Марокко обеспокоен наплывом беженцев из Алжира

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Алжиру необходимо взять на себя ответственность за ситуацию на границе и контролировать незаконные перемещения граждан. С таким призывом выступил МИД Марокко, сообщает 23 апреля агентство Xinhua.

Свою озабоченность ситуацией на алжирско-марокканской границе в МИД Марокко выразили после попытки 55 сирийских беженцев незаконно проникнуть на территорию страны с стороны Алжира. Соответствующее заявление было передано вызванному в ведомство послу Алжира.

«Алжир должен нести свою политическую и этическую ответственность в этой ситуации», — сообщается в распространенном министерством сообщении. В ведомстве также подчеркнули, что «гуманитарная трагедия этих сирийских людей не должна быть элементом шантажа или давления на двустороннюю повестку дня».

Ранее в пятницу, 21 апреля, марокканские власти обвинили Алжир в принудительной переброски 55 сирийцев на территорию Марокко. По данным МИДа страны, такие действия со стороны Алжира уже фиксировались в прошлом.