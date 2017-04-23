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СМИ: Трамп и Мердок каждую неделю «разрабатывают стратегию»

Политика

Мердок «подбадривает Трампа, когда тот падает духом»

Вашингтон, 23 апреля 2017, 06:05 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и американский медиамагнат Руперт Мердок каждую неделю беседуют о политике и стратегии. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники, Трамп и Мердок ведут телефонные переговоры каждую неделю.

Трамп и Мердок доверительно общаются уже достаточно давно. Так, американский медиамагнат поддерживает президента в нелегкие времена и призывает его сосредоточиться, в первую очередь, на экономике, а не на других вопросах, сообщили изданию источники.

Глава страны и владелец медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporationчасто разговаривают по телефону и «разрабатывают стратегию». Однако, что конкретно под этим понимается, издание не объясняет. Трамп и Мердок схожи тем, что «не уступают критикам».

В статье NYT также говорится, что отношения президента США с другими людьми зависят, прежде всего, от личного успеха и лояльности к самому Трампу. В этом смысле медиамагнат, как считает издание, подходит по обоим ключевым критериям.

Причем ранее в большинстве случаем газета The New York Post и телекомпания Fox News освещали события, связанные с Трампом, в положительном для него отношении. При этом и газета, и телеканал являются подконтрольными Мердоку.

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