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Учения по эвакуации граждан США с территории Южной Кореи пройдут в июне

Политика

В случае вооруженного конфликта власти США намерены забрать с полуострова 230 тысяч человек

Сеул, 23 апреля 2017, 06:03 — REGNUM  

Учения по эвакуации с территории Южной Кореи военнослужащих США пройдут в июне. Об этом 23 апреля сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что в случае вооруженного конфликта с Северной Кореей, с территории Республики Корея предстоит вывести контингент в 230 тысяч военнослужащих США, которые не будут принимать непосредственного участия в противостоянии с КНДР.

Учения по выводу войск намечены на июнь 2017 года.

Напомним, напряженность на Корейском полуострове возросла после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об отправке к берегам КНДР ударной группы ВМС США. Кроме того Вашингтоном озвучены планы по усилению группировки еще двумя авианосцами до конца апреля.

Правительство США также приняло решение о ускорении развертывания американских систем ПРО на территории Южной Кореи.

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