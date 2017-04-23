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МВД Баварии о процессе вступления Турции в ЕС: «Прекратить!»

Политика

Глава министерства призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз

Мюнхен, Германия, 23 апреля 2017, 03:57 — REGNUM  Европейский союз должен прекратить вести переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн, передает Bild.

Херрманн обратил внимание на то, что уже давно пришло время, чтобы Евросоюз перестал вести переговоры с турецкой стороной о вступлении в объединение. Необходимо прекратить делать паузы, приостанавливать этот процесс.

«Прекратить!», — заявил глава МВД Баварии.

Причина, по словам министра, заключается в том, что пока у власти в стране находится Реджеп Тайип Эрдоган, у Европейского союза и Турции не появятся общие перспективы.

На минувшей неделе турецкий лидер заявил, что в стране может быть проведен референдум по вопросу необходимости вступления в Евросоюз. Эрдоган сказал, что воля народа должна найти своё выражение в этом вопросе.

Причем насчет референдума о членстве Турции в ЕС, Эрдоган говорит уже не в первый раз. Также 17 апреля он призвал наблюдателей ОБСЕ «знать своё место», заявив, что в Анкаре будет игнорировать любые выводы наблюдателей ОБСЕ о прошедшем конституционном референдуме.

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