Генсек ООН: Сирийский кризис очень далек от урегулирования

Дамаск, , 03:49 — REGNUM Сирийский конфликт, создающий угрозу не только региональному, но и глобальному миру, очень далек от разрешения. Такое мнение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озвучил 23 апреля в Вашингтоне в интервью Bloomberg Television.

«Мы очень далеки от конца туннеля», — заявил Гутерриш, говоря о необходимости поиска политического решения сирийского конфликта.

По мнению генсека ООН, продолжающаяся в стране гражданская война несет угрозу всему миру, повышает риск терроризма. «Это угрожает жизни всех нас, везде», — отметил Гутерриш.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля США произвели серию ракетных ударов по сирийской авиабазе в Хомсе. Свои действия, выполненные по приказу президента США Дональда Трампа без санкции ООН, американская сторона объяснила химической атакой в провинции Идлиб, якобы произведенной с авиабазы в Хомсе. Российский президент Владимир Путин назвал действия США агрессией, в связи с чем с 7 апреля было приостановлено сотрудничество РФ с США по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Россия также потребовала тщательного расследования случая химической атаки в Сирии.