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Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете

Политика

Но они будут краткосрочными

Вашингтон, 23 апреля 2017, 02:29 — REGNUM  

Налоговая реформа, представленная президентом США Дональдом Трампом, может привести к возникновению ряда «краткосрочных проблем» в бюджете страны. Об этом 22 апреля министр финансов США Стивен Мнучин заявил в Вашингтоне во время «Беседы об экономике США» с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщает агентство Reuters.

Согласно комментариям министра, предложенный Трампом план налоговой реформы не является нейтральным и в ближайшей перспективе может увеличить дефицит бюджета страны.

Тем не менее Мнучин заверил, что данные проблемы являются краткосрочными, и в перспективе предложенные изменения вызовут более высокий рост: налоговые поступления увеличатся.

«Мы ищем новые реформы, которые обеспечат этот рост», — заявил Мнучин. По мнению министра, новые налоговые реформы направлены на оказание помощи среднему классу.

Напомним, встреча с Кристин Лагард прошла в рамках ежегодных весенних совещаний МВФ и Всемирного банка.

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