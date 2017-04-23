Оппозиция Грузии: Необходимо провести референдум об изменении конституции

Тбилиси, , 02:14 — REGNUM Грузинская оппозиция призвала премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили провести референдум об изменении конституции для того, чтобы узнать мнение граждан по поводу запланированных поправок. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил журналистам один из лидеров партии «Движение за свободу — Европейская Грузия», бывший спикер парламента страны Давид Бакрадзе.

Он отметил, что его партия предложила провести плебисцит по двум главным вопросам поправок в конституцию. Во-первых, о порядке избрания президента. Во-вторых, по поводу системы парламентских выборов.

Что же касается дополнительных затрат на голосование, то, как пояснил Бакрадзе, провести референдум можно во время выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2017 года. Значит, дополнительные средства не потребуются.

В то же время оппозиционный грузинский политик указал на то, что «если у сегодняшней власти не хватит политического мужества» для того, чтобы узнать мнение граждан о поправках в конституцию, то «Европейская Грузии» готова начать политические консультации с партиями и с президентом, чтобы организовать сбор подписей для проведения плебисцита.

Речь идет о конституционных поправках в Грузии, согласно которым президента будут выбирать не прямым голосованием, это будет делать парламент. В свою очередь, парламент будет избираться не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, как это происходит сейчас, а по пропорциональной системе.

22 апреля Государственная конституционная комиссия утвердила большинством голосов проект изменений в основной закон страны. Инициаторам поправок выступила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Что касается оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейская Грузия», то она откололась от «Единого национального движения» (ЕНД) в начале 2017 года. ЕНД же является партией сторонников бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

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