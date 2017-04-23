Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
03:14:42 МСК

Оппозиция Грузии: Необходимо провести референдум об изменении конституции

Политика

Партия «Движение за свободу — Европейская Грузия» требует от премьер-министра страны провести референдум

Тбилиси, 23 апреля 2017, 02:14 — REGNUM  Грузинская оппозиция призвала премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили провести референдум об изменении конституции для того, чтобы узнать мнение граждан по поводу запланированных поправок. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил журналистам один из лидеров партии «Движение за свободу — Европейская Грузия», бывший спикер парламента страны Давид Бакрадзе.

Он отметил, что его партия предложила провести плебисцит по двум главным вопросам поправок в конституцию. Во-первых, о порядке избрания президента. Во-вторых, по поводу системы парламентских выборов.

Что же касается дополнительных затрат на голосование, то, как пояснил Бакрадзе, провести референдум можно во время выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2017 года. Значит, дополнительные средства не потребуются.

В то же время оппозиционный грузинский политик указал на то, что «если у сегодняшней власти не хватит политического мужества» для того, чтобы узнать мнение граждан о поправках в конституцию, то «Европейская Грузии» готова начать политические консультации с партиями и с президентом, чтобы организовать сбор подписей для проведения плебисцита.

Речь идет о конституционных поправках в Грузии, согласно которым президента будут выбирать не прямым голосованием, это будет делать парламент. В свою очередь, парламент будет избираться не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, как это происходит сейчас, а по пропорциональной системе.

22 апреля Государственная конституционная комиссия утвердила большинством голосов проект изменений в основной закон страны. Инициаторам поправок выступила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Что касается оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейская Грузия», то она откололась от «Единого национального движения» (ЕНД) в начале 2017 года. ЕНД же является партией сторонников бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера Грузии приняли президент и председатель Меджлиса Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Грузии
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Триумф вместо ареста: почему Ленина не арестовали весной 1917 года?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Евгения ПикусКак Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж
НиццаФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Глава Минфина США: Налоговая реформа Трампа вызовет проблемы в бюджете
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.04.17
Иран идёт через Кавказ
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Украина ввела водную блокаду ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Выборы во Франции изменят судьбу Минских соглашений
ДонецкДНР Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Украина блокирует ЛНР Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Марат ШибутовМухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное