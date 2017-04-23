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Король Саудовской Аравии объявил о ключевых перестановках в правительстве

Политика

Кроме того восстановлены ранее снятые пособия и льготы

Эр-Рияд, 23 апреля 2017, 01:25 — REGNUM  

Масштабные кадровые перестановки в правительстве Саудовской Аравии утверждены серией указов главы государства короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. Об этом 22 апреля сообщает Saudi Gazette.

В опубликованных вечером субботы, 22 апреля, серии королевских указов сообщается также о смене эмиров и их заместителей в ряде провинций страны, отстранении от должностей ряда министров, в том числе министра по энергетическим вопросам, министра культуры и информации, министра связи и министра гражданской службы.

Назначен новый посол Саудовской Аравии в США. Вместо принца Абдуллы бен Фейсала Аль-Сауда эту должность займет князь Халид Бин Салман.

Кроме того, решением главы государства отменено решение совета министров Саудовской Аравии от 26 сентября 2016 года, согласно которому были прекращены выплаты некоторых надбавок и пособий для гражданских и военных работников в связи с введенными в стране жесткими мерами экономии. В связи с сокращением дефицита бюджета льготы и пособия вновь будут выплачиваться.

Согласно одному из указов короля, пособие в размере двух месячных заработных плат будет выдано участникам военных операций «Решающий шторм в пустыне» (Decisive Desert Storm) и «Восстановление надежды» (Restoration of Hope).

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