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Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»

Политика

Британское деловое издание Financial Times следит за ходом освоения Россией Арктики и приходит к выводу, что если западные фирмы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и извлечении из этого прибыли, не займутся этим вопросом прямо сейчас, завтра они могут оказаться России и не нужны

Лондон, 23 апреля 2017, 00:40 — REGNUM  Британское деловое издание Financial Times следит за ходом освоения Россией Арктики и приходит к выводу, что если западные фирмы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и извлечении из этого прибыли, не займутся этим вопросом прямо сейчас, завтра они могут оказаться России и не нужны

«Роснефть начала бурение скважины «Центрально-Ольгинская 1», которая на настоящий момент является самым северным «колодцем» для добычи нефти, — анализирует корреспондент Генри Фой. — Она расположена ближе к Северному полюсу. чем к какому-либо жилью, до которого 3600 км. Оборудование сюда завозить можно только два раза в год, когда подтаивают льды, через которые тогда удастся пробиться. Здесь в море Лаптевых Россия применит технологии горизонтального бурения, позволяющие достигать глубины 15 тысяч метров».

«Это будет настоящий триумф Путина, который вынужден пробиваться к северной нефти без помощи своих американских партнеров из Exxon Mobil: три года назад ЕС и США ввели санкции против России, запретив поставку и продажу ей передовых технологий бурения. Тогда весь мир решил, что на освоении арктических нефтяных месторождений Кремль может смело поставить крест, — подчеркивает журналист. — Запад рассчитывал надавить на Москву через российские же крупные энергетические компании и заставить Путина изменить свою внешнюю политику. Однако «Центрально-Ольгинская 1» показывает, что русские нашли выход из положения и запустили проект, а внешняя политика Путина при этом нисколько не изменилась».

Аналитик обращает внимание, что «подо льдом лежат примерно 9,5 миллиарда тонн условного топлива в пересчете на нефть, запасы оцениваются в 20 триллионов долларов (чуть больше годового ВВП США — прим ИА REGNUM), из которых западным «партнерам» может ничего и не достаться».

По мнению автора, Дональд Трамп назначал Рекса Тиллерсона госсекретарем с далеко идущими намерениями: «именно Рекс в бытность первым лицом Exxon Mobil подписывал с «Роснефтью» контракт на освоение Арктики, обещавший американской стороне 300 миллиардов долларов». Но сейчас «Трампа тормозят и демократы и республиканцы копанием в его кремлевских связях, а русские не ждут, а действуют. Санкции сначала немного ухудшили положение дел, но затем подтолкнули развитие отечественных технологий».

«В октябре 2014 года «Роснефть просила из бюджета 2 триллиона рублей для погашения внешнего долга. В 2015 году в экономике России наступила рецессия и ВВП страны снизился на 3,7%. В 2016 г. кризис еще сохранял свою силу, но изменения в объеме ВВП (минус 0,2%) назвать падением язык не поворачивается. Уменьшением — как максимум. В 2017 по всем раскладам экономистов (и не только российских, но и западных) РФ ожидает рост ВВП на 1,5%. Вопрос: а нужны ли в скором времени будут Путину при такой тенденции в экономике западные помощники? И кто в конце концов выиграет от введенных Западом в 2014 году санкций?» — завершает свой анализ корреспондент FT.

Читайте ранее в этом сюжете: «США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»

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