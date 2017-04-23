Гражданин Украины пытался провести боеприпасы в Крым

Киев, , 00:32 — REGNUM На границе с Крымом был задержан гражданин Украины, пытавшийся провести на полуостров боеприпасы. Сделать это мужчина планировал через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». Об этом стало известно из сообщения украинской пограничной службы.

Отмечается, что во время того, как пограничники осматривали машину этого украинского гражданина, они обнаружели 18 патронов для оружия 9-миллимитрового калибра.

В итоге, как отмечает «112 Украина», все боеприпасы, обнаруженные в автомобиле мужчины, были переданы представителям Национальной полиции страны. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, что в начале апреля на польско-украинской границе несколько граждан Украины были задержано после того, как польские пограничники в пункте пропуска Дорогуск обнаружили у них корабельную артиллерийскую установку АК-630 калибром 30 миллиметров.

В общей сложности задержано было четыре человека. По их словам, они везли оружие не с целью контрабанды, а просто не осознавали подлинность назначение товара, который был задекларирован как гидравлический компонент.

Артиллерийскую систему обычно устанавливают на военных кораблях с целью сбивания воздушных объектов. А это и управляемые ракеты, и самолёты, и вертолёты, и другие надводные цели.