Демократы США: Россия — главная угроза

Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Страной, которая представляет наибольшую опасность для США, является Россия. Так считают 39% представителей Демократической партии США. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные на сайте центра Pew Research Center.

«39% демократов называют Россию страной, представляющей наибольшую опасность для США, и это самый высокий показатель почти за 3 десятилетия», — говорится в сообщении.

В ТОП-5 данного рейтинга также вошли Северная Корея (22% опрошенных), Китай (13%), Иран (9%), Сирию (6%) и Ирак (5%).

Социологический опрос проходил 5−11 апреля 2017 г. на территории США.

17 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, согласно которым 42% граждан РФ считают отношения России и США напряженными, 28% — прохладными, а 12% — враждебными.

При этом 30% опрошенных не исключили возможность войны между РФ и США.