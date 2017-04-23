Евгения Ким, , 10:33 — REGNUM

«В новом обществе, которое складывается в Киргизии, инакомыслящим не будет места», — киргизский политолог на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM про тенденции в политической жизни страны.

ИА REGNUM: Чем осенние выборы главы государства будут отличаться от предыдущих?

Непредсказуемостью. Это, пожалуй, единственное меткое слово, которым можно охарактеризовать процесс предвыборной подготовки и возможные итоги выборов.

Сейчас невозможно просчитать, кого поддержит действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, кто станет победителем, а кто вообще не заинтересован в победе. Самое интересное, что в ситуации серьезных «чисток» политиков на уровне среднего и высшего звена, поддержка президента может помочь «преемнику», а может и навредить.

Прежние выборы были более спланированными и, в целом, результат с небольшими отклонениями можно было просчитать. А сейчас с каждым днем количество возможных сценариев развития событий увеличивается.

ИА REGNUM: Какие самые вероятные?

Первый — «чертик из табакерки». Лучшим аргументом для этой теории являются происходящие события. Почти на всех названных кандидатов сейчас публикуется компромат. Чем реальнее шансы на победу, тем больше нелицеприятных фактов биографии придают огласке.

Возможно, что после «зачистки» серьезных фигур на политическом поле Киргизии появится новое лицо. Человек, не запятнавший себя участием в многочисленных скандалах и не демонстрирующий принадлежность к традиционному родоплеменному обществу.

Второй — «новый старый президент». Не исключен и вариант рокировки, как это произошло в России. Тогда президент и премьер-министр поменялись местами, потому что «Первый» не имел права баллотироваться в президенты на дополнительный срок.

Есть еще пара вариантов, над которыми работают технологи и которые я не буду озвучивать.

ИА REGNUM: В СМИ появлялось сообщение о том, что бывший муфтий Киргизии может стать кандидатом в президенты страны. Позже он опроверг эту информацию. Увидим ли мы на этих выборах кандидата из религиозной сферы?

На этих выборах едва ли. Сейчас, когда президент выступает в защиту «светскости» Киргизии, демонстрировать свою приверженность к мусульманству невыгодно.

Однако гораздо показательнее процессы, которые происходят незаметно для обывателя. Например, за последнее время значительно увеличилось количество чиновников, придерживающихся исламских норм в повседневной жизни.

Я не знаю, является ли это следствием личной позиции, либо проявлением своеобразной «моды». Как аналитик я вижу тенденцию в целом, и она меня пугает.

ИА REGNUM: Почему?

Происходит массовая исламизация Киргизии. Теперь это уже не малообразованные люди, которые не верят светской власти и ищут «справедливости» в исламе. Это бизнесмены, чиновники, политики и прочие представители среднего и высшего класса.

Тенденция ухода в религию коснулась части «политической верхушки» страны. Религия — это очень мощный фактор. Он может объединить общество и стать выше родоплеменных связей, на которых строилось киргизское общество.

Объединение — это хорошо. Но существует одна серьезная проблема. В новом обществе инакомыслящим не будет места. То есть такие, как вы или я, вынуждены будут принять новые правила или уехать.

ИА REGNUM: Через сколько лет может наступить этот «час икс»?

От трех до пяти. Может быть быстрее. Все будет зависеть от экономической ситуации.

ИА REGNUM: Если ситуация действительно такова, то как ближайшие партнеры Киргизии воспринимают происходящее?

Если вы говорите о Москве, то, вероятно, ситуация вызывает беспокойство в Кремле. Но вопрос в том, что они могут противопоставить исламизации.

Проект ЕАЭС оказался не таким успешным, как планировался. А работа Посольства России в Киргизии до сих пор вызывает вопросы. Вокруг деятельности диппредставительства множатся скандалы, а оно в ответ молчит.

Например, до сих пор не ясно, оказана ли помощь погибшему киргизстанцу, в автомобиль которого въехала машина посольства России. Также нет официального ответа на случай с россиянином, который якобы удерживался в трудовом рабстве в Киргизии.

ИА REGNUM: Считаете ли вы, что Москва утрачивает свои позиции в Киргизии?

Скорее так: Москва сохраняет влияние на официальный Бишкек. Не даром приезд президента России Владимира Путина расценили как «смотрины» кандидатов на пост главы государства. (Глава РФ посетил Бишкек с официальным визитом в конце февраля 2017 года — прим. ИА REGNUM ) По моим личным наблюдениям, ни один из представленных вариантов ему не понравился.

Россия утрачивает поддержку среди населения Киргизии. Это значит, что со временем внешнеполитический курс Бишкека может претерпеть некоторые изменения. Не кардинальные, такие как, например, выход из ЕАЭС, а скорее внешние — например, провозглашение «возвращения к тюркским корням».

ИА REGNUM: Будет ли изменение курса связано с личными предпочтениями или симпатиями нового президента?

Минимально.

ИА REGNUM: Каковы шансы на победу у нынешних кандидатов от оппозиции?

Сложно судить. Как я говорил, нынешние выборы будут непредсказуемыми. Но я не представляю, чтобы новым главой государства стал человек, который открыто выступает против действующей власти.

Сейчас оппозиция, вернее ее остатки, борются за выживание, а не за президентское кресло. «Лояльным» кандидатам дали понять, чтобы они вели себя тихо, иначе их тоже «запишут в оппозицию».

ИА REGNUM: Насколько будет важна предвыборная программа кандидатов?

Чем больше в уравнении неизвестных, тем большее значение приобретают незначительные факторы. Одними из них будут предвыборные программы.

Не буду вдаваться в подробности, обозначу лишь общие направления.

Во-первых, по-прежнему будет организована игра в «патриотизм». Разумеется, ни один кандидат не позволит себе открытые националистические лозунги, но использовать подобные настроения в обществе не побрезгует.

В этой схеме показательной будет ситуация вокруг золотого рудника «Кумтор». Она будет использована для поднятия «патриотического духа», т. е. в ближайшее время нас ожидают очередные митинги против иностранцев, «присвоивших национальное достояние страны».

Это недальновидно и глупо, так как неизбежно отразится на бюджете и имидже страны. Но в пылу политической борьбы это вряд ли кого-то озаботит.

Во-вторых, будет проходить показательная борьба с коррупцией и прочими проблемами, которые мешают развитию страны. Разумеется, под этим предлогом будет проводится расправа с оппонентами.

В-третьих, исламский фактор, про который я уже говорил.

ИА REGNUM: Какова вероятность досрочных президентских выборов?

Она близка к нулю.