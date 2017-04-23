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Как Ницца пережила трагедию теракта и президентскую гонку: фоторепортаж

Политика

Ницца накануне выборов президента Франции

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Где-то ещё можно увидеть лица кандидатов
Евгения Пикус © ИА REGNUM
Где-то ещё можно увидеть лица кандидатов

Ницца, Франция, 23 апреля 2017, 03:00 — REGNUM  23 апреля во Франции состоятся президентские выборы. За высший пост будут бороться 11 претендентов. Основными претендентами первого тура называют шестерых. Неделю спустя состоится второй тур выборов президента. К самому окончанию президентской гонки в Париже двое террористов совершили нападение на полицейских. Один из них погиб, ещё двое получили ранения. О том, как Ницца, пережившая прошлогоднюю трагедию на Английской набережной, справляется с настроением после теракта на Елисейских полях и с президентской гонкой, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Реклама с информацией о кандидатах в президенты Франции размещается на стационарных щитах для объявлений, которые раскинуты по городу и даже находятся практически на заборах детских образовательных учреждений. В зависимости от месторасположения баннеров и активности вандалов где-то ещё можно увидеть лица кандидатов. Как утверждают представители избирательных штабов, плакаты с информацией о кандидатах вывешиваются ежедневно, но иногда «не доживают» даже до полудня.

Единственной в этой компании женщине Мари Ле Пен (Национальный фронт), например, пририсовывают гитлеровские усики или отправляют то ли под суд, то ли в суд. Упражняются с фамилией Жака Шеминада (Солидарность и прогресс), убирая лишние и дописывая нужные буквы, — и вот уже новое прочтение, созвучное с «Отверженными» Виктора Гюго». На плакате республиканца Франсуа Фийона короткая надпись — «вор». Николя Дюпон-Эньян (Вставай, Франция) получил клоунский нос с припиской «никто, никакой».

Любопытствующих мало: редкий прохожий остановится напротив изображений кандидатов. Массированная информационная кампания идёт в основном по телеканалам и в соцсетях. Хотя личные контакты с избирателями и акции поддержки своих кандидатов на улицах используется тоже довольно активно.

Для кого-то это просто тусовка — и какая разница, где и по какому поводу: начавшись с раздачи флаеров и флажков, некоторые акции заканчивались обыкновенным возлиянием. Сторонники Жан-Люка Меланшона (Непокоренная Франция), к примеру, садились прямо на дороге и распивали вино.

На этом фоне всеобщего равнодушия и праздности выгодно отличались сторонники Эммануэля Макрона (Движение «Вперед!) и Мари Ле Пен, которую активно поддерживает молодёжь. Браян Массон — руководитель молодёжного крыла Национального фронта в Ницце.

Детей и детские праздники в предвыборной кампании, как это происходит в России, не используют. Мэрия организует детские праздники, где не звучат предвыборные речи.

Ницца живёт своей обычной жизнью: жители морского побережья всегда расслаблены и никуда не торопятся. Опять же, начался пляжный сезон.

Традиционно на площади Массена организован забор донорской крови для людей старше 18 лет. Для студентов это возможность два раза в год бесплатно сдать анализы. Анализ крови в Ницце стоит от 30 евро.

О таком важном политическом событии, как выборы президента, напоминают только усиленные военные патрули, которые прочёсывают город.

Сегодня практически ничего не напоминает о прошлогоднем теракте в Ницце. Цветы, если и появляются на месте трагедии, быстро убираются. Памятную стелу власти планируют разместить на старом мемориале в саду Альберта I. Сейчас это место закрыто и ожидает реконструкции.

Напомним, теракт в Ницце произошёл 14 июля 2016 года примерно в 22:30. Выходец из Туниса на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. Более 80 человек погибли и свыше 300 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией.

Сад Альберта I — один из старейших парков Ниццы, он гармонично сочетается с Английской набережной и выходит к площади Массена. Сад был разбит ещё в конце XIX века, а в 1914 году был переименован в честь бельгийского короля Альберта I.

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regnum author Евгения Пикус
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