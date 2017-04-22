Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР

Луганск, , 21:46 — REGNUM

После того, как Киев объявил о прекращении поставки электроэнергии в Луганскую Народную Республику, украинская сторона в спешном порядке завезла на территорию Счастьенской ТЭС, которая до войны обслуживала всю Луганскую область, 200 контейнеров с неизвестным содержимым. «Согласно предварительным данным разведки Народной милиции ЛНР, Киев готовит подрыв электростанции», — сообщил официальный представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Вчера директор Департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской ОГА Сергей Шелест заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года. Накануне его заявления мы фиксировали, что на территорию Счастьинской ТЭС было завезено 200 неустановленных контейнеров», — говорится в сообщении.

По оценке специалистов, изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80 процентов, запасы угля исчерпаны. Сама Счастьинская ТЭС находится сегодня в состоянии блокирования радикальными элементами, боевиками Нацгвардии, которые не пропускают сюда уголь из ЛНР. Об этом сообщал и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц Украины Георгий Тука:

«Хочу, чтобы все знали, что заблокирована та железная дорога, по которой перевозится уголь на Счастьинскую ТЭС, которая расположена на Луганщине. Луганщина до сих пор остается энергетическим островом, который соединен в единую энергетическую систему Украины. Счастьинская ТЭС является единственным источником электроэнергии для всей Луганской области. Таким образом, такими действиями группа этих людей ставит под угрозу обеспечение электроэнергией всей Луганской области. Я считаю это недопустимым».

Как заявили в Минтопэнерго ЛНР, в Республике хватит электроэнергии, даже если Украина полностью прекратит поставки. «ЛНР в полном объеме готова к прекращению подачи электроэнергии с украинской стороны, хотя Киев не направлял республике соответствующее официальное уведомление», — заявил пресс-секретарь министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Роман Камышов. Генеральный директор украинского предприятия «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Владимир Грицай ранее сообщил, что с 25 апреля ЛЭО по решению Минтопэнерго Украины прекратит поставки электроэнергии в ЛНР. «Официальных заявлений об отключении нам не предоставляли. Заявление Грицая есть, но это всего лишь заявление, а в адекватности украинских политиков мы уже давно привыкли сомневаться», — отметил Камышов.

«Но даже если украинская сторона пойдет на этот необдуманный шаг, мы готовы к каким-либо внештатным ситуациям в полном объеме. Республика не будет обесточена, аварийная ситуация не возникнет, так как разработан план на случай внезапных отключений», — подчеркнул представитель Минтопэнерго ЛНР. «Не будет отключена от электроснабжения ни одна школа, ни одна больница. Массовых веерных отключений, как сейчас происходит на Украине, у нас не было и не будет», — заверил он.

«Той электроэнергии, которую мы получаем из ДНР, России и собственных источников, нам вполне хватает даже без украинской стороны», — таков вывод чиновника.

В то же время разведкой ЛНР и ДНР постоянно фиксируются факты усиления группировки украинских вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения, в том числе и размещение подразделений ВСУ на объектах гражданской промышленности и инфраструктуры. На территории Авдеевского коксохимического завода выявлено размещение подразделений украинских военных.