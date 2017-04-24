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Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»

Политика

Американцам поведали о сущности конфликта на Украине

Холокост
Холокост

Киев, 24 апреля 2017, 02:40 — REGNUM  

Израильский президент Ривлин и глава правящей польской партии Качиньский уже заявляли, что взятие Украиной в качестве идеологии наследие преступников из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ставит барьер для каких-либо планов принятия Украины в цивилизованное общество. Новый прорыв, достигнутый в разоблачении украинских бандеровцев, обсуждает в своей статье известный политолог, постоянный автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Все факты прославления нацистских преступников и их пособников-коллаборационистов нынешними украинскими властями упорно замалчивались крупными мировыми СМИ. И вот, свершилось. В день прибытия Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в газете «Нью-Йорк Таймс» была размещена статья главы Еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского под названием «Чего опасаются евреи Украины». В этой статье развернуто объясняется, кого прославляют и берут себе в пример духовные наследники нацистских преступников, объявившие себя три года назад украинской властью.

Ждать, чтобы такое разоблачение вышло в крупном информационном источнике, пришлось долго. Никакие сигналы, даже исходящие от членов палаты представителей и Сената США, не могли пробить стену молчания, воздвигнутую вокруг поборников «свободы и достоинства», прославлявших фашистских преступников на руках каждого из которых кровь десятков тысяч людей. Еще при украинском президенте Ющенко еврейская лоббистская группа в Вашингтоне обращала внимание на недопустимость таких действий администрации Киева.

Посмотрим, какое действие возымеет нынешняя публикация «Нью-Йорк Таймс». Отмолчаться сторонникам фашистских прихвостней теперь не удастся.

Подробности читайте в статье: «США теперь знают о том, кто на самом деле пришёл к власти на Украине»

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