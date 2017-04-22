Премьера Грузии приняли президент и председатель Меджлиса Ирана

Тегеран, , 18:59 — REGNUM Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в ходе официального визита в Тегеран приняли президент Ирана Хасан Рухани и председатель Меджлиса Исламского Совета Али Лариджани.

По информации пресс-службы правительства Грузии, в ходе встречи с президентом Ирана были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и подчеркнута важность максимального использования возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с проектом транзитного коридора Персидский залив — Черное море, перспективы углубления сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инноваций и высоких технологий.

Были отмечены позитивные тенденции в развитии туризма и успешное сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта.

Эти же вопросы обсуждались и на встрече с председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана. По оценке Али Лариджани, Грузия осуществила очень важные реформы и создала хорошие условия для инвесторов. «Мы будем рады использовать эти инвестиционные возможности и развивать торговые отношения», — заявил председатель Меджлиса и выразил надежду, что нынешний визит грузинского премьера будет содействовать упрочению и развитию двусторонних отношений. Он высоко оценил сотрудничество между законодательными органами обеих стран.

В ответ Георгий Квирикашвили заявил, что взаимоотношения с Ираном являются для его правительства приоритетом очень высокого уровня.

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Иран 22 апреля. В состав грузинской делегации вошли министры энергетики, иностранных дел, экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, спорта и по делам молодежи и советник премьер-министра по вопросам международных отношений.