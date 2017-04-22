Суббота, 22 Апреля 2017 года
21:02:34 МСК

Премьера Грузии приняли президент и председатель Меджлиса Ирана

Политика

Георгий Квирикашвили назвал отношения с Ираном приоритетом очень высокого уровня

Иран и Грузия
Иллюстрация: Irna.ir
Иран и Грузия

Тегеран, 22 апреля 2017, 18:59 — REGNUM  Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в ходе официального визита в Тегеран приняли президент Ирана Хасан Рухани и председатель Меджлиса Исламского Совета Али Лариджани.

По информации пресс-службы правительства Грузии, в ходе встречи с президентом Ирана были рассмотрены вопросы двусторонних отношений и подчеркнута важность максимального использования возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с проектом транзитного коридора Персидский залив — Черное море, перспективы углубления сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инноваций и высоких технологий.

Были отмечены позитивные тенденции в развитии туризма и успешное сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта.

Эти же вопросы обсуждались и на встрече с председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана. По оценке Али Лариджани, Грузия осуществила очень важные реформы и создала хорошие условия для инвесторов. «Мы будем рады использовать эти инвестиционные возможности и развивать торговые отношения», — заявил председатель Меджлиса и выразил надежду, что нынешний визит грузинского премьера будет содействовать упрочению и развитию двусторонних отношений. Он высоко оценил сотрудничество между законодательными органами обеих стран.

В ответ Георгий Квирикашвили заявил, что взаимоотношения с Ираном являются для его правительства приоритетом очень высокого уровня.

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Иран 22 апреля. В состав грузинской делегации вошли министры энергетики, иностранных дел, экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, спорта и по делам молодежи и советник премьер-министра по вопросам международных отношений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Грузии
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Италия и РПЦ: на что намекают метафоры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
ещё главное