Ползучий «ленинопад»: Судьба памятников Ленину в «колыбели демократии»

Екатеринбург, , 21:19 — REGNUM В Екатеринбурге сокращается количество памятников Ленину. Монументы вождю мирового пролетариата переносят в другие места, а порой и просто разрушают при строительстве какого-либо объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У Екатеринбурга в судьбе России особенная роль. Здесь в июле 1918 года были расстреляны последний император Николай Второй и члены его семьи. А в 1990-х город и регион — Свердловская область — считались локомотивом демократических реформ в стране. Средний Урал активно поддержал бывшего первого секретаря обкома КПСС, воспитанника ленинской партии Бориса Ельцина на выборах президента РСФСР, которые прошли 12 июня 1991 года. Не разочаровал он своего земляка и на выборах президента России, прошедших в 1996-м.

Уже больше 25 лет теперь уже бывшие верные ленинцы и их преемники регулярно поднимают вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Отдельным персонам не дают покоя и памятники Ленину, которых по всей стране пока ещё достаточно много. Некоторые считают (кстати, часть из них — выходцы из КПСС, воспитанники ленинской партии), что стоит вынести тело Ленина, убрать памятники ему, и жизнь в стране сразу же наладится.

Очередная волна вокруг судьбы тела Ленина поднялась буквально перед 147-й годовщиной со дня его рождения. А тем временем жизнь идёт своим чередом. Сегодня, 22 апреля, свердловчане по уже сложившейся десятилетиями традиции вновь отметили день рождения вождя мирового пролетариата. Возле многих памятников появились живые цветы.

Правда, уличных памятников Ленину становится всё меньше. В Свердловске-Екатеринбурге во времена СССР их было больше десятка. Теперь можно пересчитать по пальцам. Один из них находится на Площади 1905 года, прямо напротив здания мэрии, в котором раньше размещались городской комитет КПСС и горсовет. Ленин будто указывает чиновникам направление, в котором им нужно двигаться ради блага трудящихся масс.

Ближайший к центральному памятник находится примерно в четырёх километрах на юг города, на улице Фрунзе, 35а, возле здания Свердловского инструментального завода. Он гораздо скромнее. И цветов возле него в этот праздничный день корреспондент ИА REGNUM не обнаружил.

Отметим, ранее ближайший памятник Ленину находился гораздо ближе от центрального, в Дендропарке на улице 8 Марта. Но уже много лет о нём здесь ничего не напоминает.

Также памятники пропали на ВИЗе и на Эльмаше. Зато в каждом из многочисленных городов области есть свой большой или не очень Ильич. Один из них — в Первоуральске.

Памятники Ленину есть не только на улицах и площадях, но и в учреждениях. Один из них стоит на Главпочтамте, прямо в клиентском зале. Также памятник находится в Доме печати и во многих других учреждениях.

Отметим, идеи вынести тело Ленина из Мавзолея и уничтожить памятники на Среднем Урале, в «колыбели демократических реформ», воспринимаются неоднозначно. Если предложение предать тело земле ещё отчасти находит понимание, хотя далеко не у всех, то в том, что касается сноса памятников, многие уральцы скажут твёрдое «нет!». И в пример приведут тех же большевиков, которые после прихода к власти уничтожили памятники Российской Империи. Счастья тем самым они не добились.

«Пора перестать воевать с памятниками, с историей. Мы же не дикари какие. К тому же, речь идёт не просто о Ленине, а обо всей ленинской эпохе. Поколения советских людей жили с именем Ленина. Пусть те, кто предлагает снести памятники ему, лучше займутся реальными проблемами, которых в стране более чем достаточно», — заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница Екатеринбурга Инна Иванова.

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