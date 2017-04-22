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Ползучий «ленинопад»: Судьба памятников Ленину в «колыбели демократии»

Политика

Мнения уральцев по поводу выноса тела Ленина из Мавзолея и сноса памятников ему неоднозначны. Но многие считают, что с памятниками и с историей воевать не следует

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Памятник Владимиру Ильичу Ленину на Площади 1905 года в Екатеринбурге
Александр Комаров © ИА REGNUM
Памятник Владимиру Ильичу Ленину на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 апреля 2017, 21:19 — REGNUM  В Екатеринбурге сокращается количество памятников Ленину. Монументы вождю мирового пролетариата переносят в другие места, а порой и просто разрушают при строительстве какого-либо объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У Екатеринбурга в судьбе России особенная роль. Здесь в июле 1918 года были расстреляны последний император Николай Второй и члены его семьи. А в 1990-х город и регион — Свердловская область — считались локомотивом демократических реформ в стране. Средний Урал активно поддержал бывшего первого секретаря обкома КПСС, воспитанника ленинской партии Бориса Ельцина на выборах президента РСФСР, которые прошли 12 июня 1991 года. Не разочаровал он своего земляка и на выборах президента России, прошедших в 1996-м.

Уже больше 25 лет теперь уже бывшие верные ленинцы и их преемники регулярно поднимают вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Отдельным персонам не дают покоя и памятники Ленину, которых по всей стране пока ещё достаточно много. Некоторые считают (кстати, часть из них — выходцы из КПСС, воспитанники ленинской партии), что стоит вынести тело Ленина, убрать памятники ему, и жизнь в стране сразу же наладится.

Очередная волна вокруг судьбы тела Ленина поднялась буквально перед 147-й годовщиной со дня его рождения. А тем временем жизнь идёт своим чередом. Сегодня, 22 апреля, свердловчане по уже сложившейся десятилетиями традиции вновь отметили день рождения вождя мирового пролетариата. Возле многих памятников появились живые цветы.

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Цветы возле памятника
Александр Комаров © ИА REGNUM
Цветы возле памятника

Правда, уличных памятников Ленину становится всё меньше. В Свердловске-Екатеринбурге во времена СССР их было больше десятка. Теперь можно пересчитать по пальцам. Один из них находится на Площади 1905 года, прямо напротив здания мэрии, в котором раньше размещались городской комитет КПСС и горсовет. Ленин будто указывает чиновникам направление, в котором им нужно двигаться ради блага трудящихся масс.

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Памятник Ленину напротив здания администрации Екатеринбурга
Александр Комаров © ИА REGNUM
Памятник Ленину напротив здания администрации Екатеринбурга
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Возле памятника — трибуна. С неё руководители города и области приветствовали проходившие мимо колонны трудящихся советского Свердловска
Александр Комаров © ИА REGNUM
Возле памятника — трибуна. С неё руководители города и области приветствовали проходившие мимо колонны трудящихся советского Свердловска
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Площадь 1905 года хорошо просматривается с трибуны
Александр Комаров © ИА REGNUM
Площадь 1905 года хорошо просматривается с трибуны

Ближайший к центральному памятник находится примерно в четырёх километрах на юг города, на улице Фрунзе, 35а, возле здания Свердловского инструментального завода. Он гораздо скромнее. И цветов возле него в этот праздничный день корреспондент ИА REGNUM не обнаружил.

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Памятник Ленину возле Свердловского инструментального завода
Александр Комаров © ИА REGNUM
Памятник Ленину возле Свердловского инструментального завода

Отметим, ранее ближайший памятник Ленину находился гораздо ближе от центрального, в Дендропарке на улице 8 Марта. Но уже много лет о нём здесь ничего не напоминает.

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Дендропарк. Теперь без Ленина
Александр Комаров © ИА REGNUM
Дендропарк. Теперь без Ленина

Также памятники пропали на ВИЗе и на Эльмаше. Зато в каждом из многочисленных городов области есть свой большой или не очень Ильич. Один из них — в Первоуральске.

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Памятник Ленину и трибуна в Первоуральске. На трибуне надпись: «Победа коммунизма неизбежна»
Александр Комаров © ИА REGNUM
Памятник Ленину и трибуна в Первоуральске. На трибуне надпись: «Победа коммунизма неизбежна»
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Возле памятника цветы и одиночный праздничный пикет
Александр Комаров © ИА REGNUM
Возле памятника цветы и одиночный праздничный пикет

Памятники Ленину есть не только на улицах и площадях, но и в учреждениях. Один из них стоит на Главпочтамте, прямо в клиентском зале. Также памятник находится в Доме печати и во многих других учреждениях.

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Памятник Ленину на Главпочтамте Екатеринбурга
Александр Комаров © ИА REGNUM
Памятник Ленину на Главпочтамте Екатеринбурга

Отметим, идеи вынести тело Ленина из Мавзолея и уничтожить памятники на Среднем Урале, в «колыбели демократических реформ», воспринимаются неоднозначно. Если предложение предать тело земле ещё отчасти находит понимание, хотя далеко не у всех, то в том, что касается сноса памятников, многие уральцы скажут твёрдое «нет!». И в пример приведут тех же большевиков, которые после прихода к власти уничтожили памятники Российской Империи. Счастья тем самым они не добились.

«Пора перестать воевать с памятниками, с историей. Мы же не дикари какие. К тому же, речь идёт не просто о Ленине, а обо всей ленинской эпохе. Поколения советских людей жили с именем Ленина. Пусть те, кто предлагает снести памятники ему, лучше займутся реальными проблемами, которых в стране более чем достаточно», — заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница Екатеринбурга Инна Иванова.

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