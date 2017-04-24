Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?

Пекин, , 01:10 — REGNUM Развитие ситуации, сложившейся после удара США по сирийскому аэродрому, подтвердило предположение о том, что для нанесения удара у Трампа были собственные, внутриполитические причины. Принятое президентом США решение отодвинуло не только отодвинуло его от импичмента, но и принесло ряд других выгод. Дальнейшие события позволили сделать дополнительные выводы, которые описывает в своем материале редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Помимо решения главной задачи (сохранения за собой президентского кресла), Трамп на примере конфликта с КНДР продемонстрировал свой метод решения проблем. Решать возникшую в регионе проблему должна та страна, которая за этот регион отвечает. В данном случае, если источник тревоги — Северная Корея, то и устранять напряженность должен ответственный за регион Китай. В противном случае — то есть если за КНР его дело сделает США — КНР потеряет зону влияния.

Китай спорить не стал, не только взяв на себя КНДР, но и при голосовании в ООН по Сирии не поддержав позицию России, и, кроме того, воздержавшись от осуждения действий США в Сирии (что сделали только РФ и Иран).

Официальный представитель Белого Дома назвал огромной победой Трампа позицию Китая при голосовании в Совбезе ООН. В чем причина подобного поведения китайцев? Как получается, что Россия защитила союзника и укрепила позиции, а Китай — сдал? Есть ли вообще у Китая союзники в привычном смысле этого слова?

Подробное обсуждение этих вопросов читайте в материале: Готовы ли США и Китай вернуть постсоветское пространство России?

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