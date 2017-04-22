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«Мы проклятая нация?» — Алексей Навальный открыл штаб в Костроме

Политика

Политик призвал сторонников помочь собрать подписи и пообещал «честно работать»

Кострома, 22 апреля 2017, 17:52 — REGNUM  Оппозиционный политик Алексей Навальный сегодня, 22 апреля, приехал в Кострому, чтобы выступить на открытии своего избирательного штаба.

В расположенный в центре города штаб пришло более 80 сторонников политика. В основном — молодежь. Выступая перед собравшимися, Алексей Навальный говорил о плохих дорогах, низкой зарплате и слабом качестве образования.

«Почему в России мы не можем решить, за исключением Москвы, вопрос дорожного строительства? Мы проклятая нация? Мы черная дыра, у которой ничего не получается или строители у нас заколдованные? Ответ вам и вашему Путину — нет. Россия может жить нормальной и богатой жизнью», — утверждает политик.

При этом все перечисленные проблемы, заверяет Навальный, будут решены, если он придет к власти. «Я обещаю что буду честно работать и не подведу этих людей. Я не буду врать и воровать…».

Задачей штаба в Костроме сначала станет подбор команды волонтеров, затем — сбор подписей для допуска политика на президентские выборы. Всего местный штаб должен собрать около 2.5 тысяч подписей.

Мероприятие прошло в сжатые сроки и без инцидентов. Весь визит Алексей Навального в Кострому продлился около двух часов. Оппозиционный политик с командой выехал в Ярославль — открывать еще один штаб. Всего он планирует открыть 77 представительств по всей России.

До конца президентской кампании в Костроме Навальный обещает появится «еще два-три раза».

ИА REGNUM напоминает — Алексей Навальный уже проводил в Костромской области агиткампанию в 2015 году. Тогда политик встречался с костромичами, призывая голосовать на местных выборах за партию «Парнас». Агиткампания шла шумно и скандально. Не обошлось без уголовных дел.

По итогам выборов, «Парнас» получил 2,28% голосов. Для прохождения в областную Думу было необходимо получить как минимум 5%.

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