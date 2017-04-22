Венесуэла: мародеры, убитые электротоком и «манифестация тишины»

Каракас, , 16:55 — REGNUM Группы хулиганов и мародеров под маской борьбы против диктатуры власти бьют витрины магазинов и грабят их. Оппозиция заявляет, что акты вандализма — дело рук военизированных групп, организованных правительством, которые «внедрены в ряды протестантов с целью дискредитировать движение за демократию своими преступными действиями». Эти группы, как утверждает один из депутатов Национальной Ассамблеи Хосе Гера в своем Твиттере, «действуют под прикрытием Национальной полиции».

В результате одной из акции вандализма погибло восемь мародеров. Все они, как сообщает корреспондент испанского издания АВС, «умерли от удара электротоком». Смерть наступила не от разрядов электрошокерами, имеющимися у полицеских среди прочей экипировки. В данном случае все было гораздо прозаичнее: молодые люди пытались ограбить булочную пекарню, в азарте разрушения порвали силовой кабель холодильной установки, оголенные провода которого и «причинили им травмы, несовместимые с жизнью».

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Власти в плане обвинений не остаются в долгу — мэр Каракаса Хорхе Родригес объявил, что «вандализм и мародерство — характерные черты действий оппозиции, пытающейся посеять хаос в стране». Президент Николас Мадуро заявил, что правоохранительные органы займутся «расследованием подрывной деятельности компании мобильной связи Movistar Venezuela (филиал испанского предприятия Movistar — прим. ИА REGNUM ), присоединившейся к путчистам».

В чем именно выражается «присоединение» телефонного оператора, пока не уточняется, однако, выступая перед бойцами армейских подразделений в столичном военном комплексе «Фуэрте Тиуна» (Fuerte Tiuna), глава государства отметил, что в Movistar Venezuela «создана специальная команда, подготовленная для ведения кибервойны».

На субботу оппозиция наметила проведение «манифестации тишины» перед зданием постоянно действующей «Епископальной конференции Венесуэлы» (Conferencia Episcopal Venezolana), в ходе которой обещает продолжить бороться «за освобождение политических заключенных, проявление уважения к правам парламента и скорейшему проведению президентских выборов». Протест предполагается выражать в молчаливой форме с помощью наглядной агитации в виде растяжек и плакатов.

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