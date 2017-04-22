Иран рассматривает два варианта коридора Персидский залив — Черное море

Тегеран, , 15:45 — REGNUM Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Тегеран является очень важным, заявил после встречи с грузинским премьером первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангир. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

При этом Эсхак Джахангир подчеркнул, что обе страны связывает много общего, что является предпосылкой тесного сотрудничества. «Грузия и Иран находятся в ареале одной цивилизации и имеют очень много общих исторических и культурных факторов, древних связей, и именно это обусловливает хорошее сотрудничество между двумя странами», — пояснил первый вице-президент.

По его информации, одним из важных вопросов, который обсуждался на встрече с премьером Грузии, был проект коридора Персидский залив — Черное море. Причем, стороны рассмотрели два варианта этого проекта.

«На предыдущих встречах мы приняли определенные решения, а сегодня заслушали информацию о процессе их выполнения. Одно из важных среди них — проект коридора Персидский залив — Черное море. Исходные страны этого коридора Иран-Азербайджан-Грузия-Черное море или Иран-Армения — Грузия-Черное море», — заявил Эсхак Джахангир, но не уточнил, какому варианту отдается большее предпочтение.

Не менее значительным вопросом он назвал четырехстороннее соглашение о синхронизации электросистем Ирана, Грузии, Армении и России для обмена электроэнергией в любое время года.

Среди других вопросов, по информации вице-президента Ирана, рассматривались сотрудничество в банковской сфере, развитие торгового сотрудничества, взаимоотношений в сферах образования и культуры.

«Главная цель переговоров однозначна — правительства обеих стран твердо намерены развивать сотрудничество», — заявил Эсхак Джахангир и назвал визит грузинской делегации началом нового этапа в двусторонних отношениях.

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Иран 22 апреля. В состав грузинской делегации вошли министры энергетики, иностранных дел, экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, спорта и по делам молодежи и советник премьер-министра по вопросам международных отношений.